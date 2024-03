Sie bleibt positiv

Im Januar 2024 erklärte die 52-Jährige US-Medienberichten zufolge in einem Podcast, dass ein neuer Behandlungsplan positive Ergebnisse gebracht habe. Doherty versucht weiter positiv zu bleiben, wie sie in dem Podcast auch sagte: "Jeder Tag ist ein Geschenk und es sind so viele neue Dinge in Arbeit, dass ich denke, dass immer Hoffnung da ist."