"Pulp Fiction": Beim Jubiläums-Treffen fehlen zwei wichtige Namen

30 Jahre "Pulp Fiction": Geburt eines Klassikers

Der Anlass für die Reunion ist ein runder Geburtstag für "Pulp Fiction". Fast genau vor dreißig Jahren, am 21. Mai 1994 feierte der Film seine Premiere beim Filmfest von Cannes. Am 14. Oktober kam "Pulp Fiction" regulär in die US-Kinos, in Deutschland folgte er am 3. November.

"Pulp Fiction" wurde sofort zu einem modernen, stilbildenden Klassiker: Eine innovative Mischung aus einer verschachtelten, nicht-chronologischen Erzählung, einem Retro-Soundtrack und Dialogen, die sowohl cool als auch beiläufig-alltäglich waren. Die Klasse von "Pulp Fiction" wurde direkt anerkannt, in Cannes gab es die Goldene Palme. Bei der Oscarverleihung gewannen Quentin Tarantino und Roger Avary (58) einen Academy Award für ihr Drehbuch.