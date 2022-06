Ganz hatten Fans die Hoffnung nie aufgegeben und insgeheim damit gerechnet, dass Regé-Jean Page in Staffel 2 des sexreichen Netflix-Serienhits aus der Regency-Ära wenigstens in einem kurzen Gastauftritt zu sehen sein könnte. Doch genau diese Unterbeschäftigung für die Rolle des Duke of Hastings war ja der Grund, weshalb der Schauspieler an den weiteren Folgen nicht mehr mitwirken wollte. Er hatte keine Lust, zu einer reinen Randfigur degradiert zu werden, während Phoebe Dynevor als seine Serien-Ehefrau Daphne solche Bedenken nicht kannte und sich auch mit weniger Auftritten zufriedengab.