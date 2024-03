Parker in "Plaza Suite" am Broadway

Die "Sex and the City"-Darstellerin ist für ihre Performance in "Plaza Suite" im Rennen. In der Komödie von Neil Simon (1927-2018) spielt sie an der Seite ihres realen Ehemanns Matthew Broderick (61). Anders als seine Gattin ging der "Ferris macht blau"-Star bei den Nominierungen allerdings leer aus. In der Inszenierung von "Plaza Suite", in Deutschland auch als "Hotelgeflüster" bekannt, spielen Parker und Broderick drei verschiedene Paare, die nacheinander in demselben Hotelzimmer residieren. Das amerikanische Star-Ehepaar führte das Stück schon am Broadway auf.