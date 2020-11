So ähnlich sehen sich Joe Biden und "Captain America"

Laut “The Independent” begann der Spaß am 9. November, als eine Twitter-Userin namens Rachel Leishman auf die Ähnlichkeit der beiden Männer aufmerksam machte. “Ich fordere dich heraus, Joe Biden zu interviewen, verkleidet als gealterter Steve Rogers”, schrieb sie in einem Posting, das an Chris Evans gerichtet war.

Das ließ sich Evans nicht zweimal sagen: “Ich schreibe bereits an unserem ‘Ein Zwilling kommt selten allein’-Remake” kommentierte er – garniert mit einem gegenüberstellenden Bild der beiden Männer.