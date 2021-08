Jonathan Majors

Majors hat seine Schauspielausbildung in Yale absolviert und hat das perfekte Rüstzeug, um in unterschiedlichsten Rollen zu überzeugen. Seinen Durchbruch hatte er 2019 im Indiefilm "The Last Black Man in San Francisco" und schaffte schnell den Sprung ins große Geschäft. Neben der HBO-Horror-Serie "Lovecraft Country" war er auch in Marvels Disney+-Serie "Loki" zu sehen. Majors hatte in "Da 5 Bloods" die Chance, mit der Regielegende Spike Lee zusammenzuarbeiten, und hat mehrere spannende Projekte in der Pipeline.

Er wird in dem von Jay-Z mitproduzierten Western "The Harder They Fall", im Kriegsdrama "Devotion" und im Rocky-Spinoff "Creed 3" zu sehen sein. Trotz all des Erfolges hat Majors keinen Instagram- oder Twitter-Account, sondern scheint sich voll und ganz auf seine Arbeit zu fokussieren.