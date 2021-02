12 ehemalige Kinderstars erzählen, wie das Showbiz sie verändert hat

Raven-Symoné

Raven wurde vor allem durch die Show "Raven blickt durch" ("That's So Raven") auf dem Disney Channel bekannt. Nach ihrem Erfolg als Kinderstar sprach sie über ihre Erfahrungen mit Body-Shaming in jungen Jahren. In einer Episode der Talkshow "The View" erzählt sie, dass sie unter psychischen Problemen litt, weil am Set ständig ihr Gewicht kritisiert wurde.