Das sagte Glazer in der Oscar-Rede

"Das gegenwärtige Klima des wachsenden Antisemitismus unterstreicht nur die Notwendigkeit des jüdischen Staates Israel, der uns immer aufnehmen wird, wie es kein Staat während des in Herrn Glazers Film dargestellten Holocausts tat", heißt es weiter. Zivile Opfer in Gaza bedauert der Brief. Er unterstreicht, dass Israel keine Zivilisten, sondern die terroristische Vereinigung der Hamas angreife.

Jonathan Glazer gewann bei der Oscar-Verleihung am 10. März 2024 die Auszeichnung für den besten internationalen Film. Die britische Produktion "The Zone of Interest" mit Sandra Hüller (45) zeigt in größtenteils deutscher Sprache den Alltag der Familie von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz. "Unser Film zeigt, wohin die Entmenschlichung in ihrer schlimmsten Form führt", sagte Glazer auf der Oscar-Bühne. Als "Entmenschlichung" bezeichnete er dann sowohl die Morde der Hamas am 7. Oktober 2023 als auch die darauf folgende Militäroperation Israels in Gaza.