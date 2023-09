Ohne diesen Marple-Klassiker würde es wahrscheinlich Serien wie "Vier Frauen und ein Todesfall" oder auch "Die Vorstadtweiber" nicht geben, auch wenn die Story eigentlich um ganz etwas anderes geht:

Als Einzige der zwölf Geschworenen hält Miss Marple (Margaret Rutherford) den jungen Mann vor Gericht für unschuldig, der eine reiche Witwe aus Habgier ermordet haben soll. Zusammen mit ihrem treuen Gehilfen Mr. Stringer (Stringer Davis) stellt die Amateurdetektivin ihre eigenen Nachforschungen an und tritt einem Engagement an einer zweitklassigen Theaterbühne bei, in dem sie die Rolle einer Amateurdetektivin spielt. Bald gerät sie selbst in Gefahr ... Entspannter, aber packender Mix aus Lustspiel, Krimi und bisserl Grusel.



