Die Streaming-Highlights Ende April 2022

"FIREHEART" (18. APRIL)

Regie: Theodore Ty, Laurent Zeitoun

Mädchen können alles werden, oder nicht? Nun, in der Welt des Animationsstreifens "Fireheart" ist es mit der Gleichberechtigung noch nicht weit her, wie die kleine Georgia Nolan erfahren muss. Sie will nichts sehnlicher, als wie ihr Vater Mitglied der Feuerwehr zu sein. Doch eine Feuerwehrfrau kommt im New York des Jahres 1932 nicht infrage. Also braucht es ein paar Haare vom Hintern ihres Hundes für den täuschend echten Schnauzer, um Georgia ins Team einzuschleusen, das eine mysteriöse Brandserie aufklären soll. Da diese Ermittlungen aber ausgerechnet von ihrem Vater geleitet werden, wird aus dem Abenteuer ein Tanz auf dem Drahtseil.

Regie: Michael Engler, Salli Richardson-Whitfield

Mit: Christine Baranski, Carrie Coon, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson

Mit "Downton Abbey" hat Oscar-Preisträger Julian Fellowes eine der beliebtesten Historienserien der vergangenen Jahre geschaffen. Nun legt der Brite mit "The Gilded Age" nach, wenngleich er für sein neues Format auf die andere Seite des Atlantiks wechselt: Im New York des ausgehenden 19. Jahrhunderts findet sich die mittellose Marian Brook (Louisa Jacobson) nach dem Tod ihres Vaters zwischen den Fronten einer alteingesessenen sowie einer neureichen Familie wieder und muss nicht nur mit den an sie gerichteten Erwartungen umgehen lernen, sondern auch einer Gesellschaft, die zwischen Tradition und Aufbruch in die Moderne aufzubrechen scheint. In weiteren Rollen sind Cynthia Nixon, Carrie Coon und Taissa Farmiga zu sehen.