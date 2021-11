Die besten Streaming-Highlights Ende November 2021

Regie: Peter Jackson

Die Beatles, so wie wir sie noch nie gesehen haben: Das verspricht die dreiteilige Musikdoku "The Beatles: Get Back" von Oscar-Preisträger Peter Jackson. Der Regisseur, der schon das umfangreiche Tolkien-Universum ins kinotaugliche Format gegossen hat, erhielt Zugang zu bisher unveröffentlichtem Material der Aufnahmen von "Let It Be", die im berühmten Dachkonzert der Poplegenden gipfelten.

Nicht weniger als 60 Stunden Video- sowie 150 Stunden Audiomaterial hat er gesichtet, bearbeitet und restauriert, um die Zuschauer ganz nah an John, Paul, George und Ringo zu führen. Mäuschen spielen, während eine der berühmtesten Bands der Welt an ihren Songs tüftelt - genau das bietet "Get Back" in einer fast achtstündigen Ausführung.