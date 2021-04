Die besten Streaming-Highlights Anfang Mai

DISNEY+

22 gegen die Erde, Kurzfilm (30. April)

Regie: Kevin Nolting

Im vergangenen Jahr entwickelte sich die philosophische Animationskomödie "Soul" zum Streaming-Hit auf Disney+. Nun veröffentlichen die studioeigenen Animationsexperten von Pixar unter dem Titel "22 gegen die Erde" die Vorgeschichte dazu – als Kurzfilm.

Darin wird erzählt, was die Seele Nr. 22, die in "Soul" die tragende Rolle neben der Hauptfigur Joe Gardner spielt, eigentlich zur Erdenfeindin gemacht hat. So führte die Regelverstoßerin einst eine Rebellion von fünf weiteren neuen Seelen an. Das Ganze geht erwartungsgemäß nicht so aus wie gedacht.