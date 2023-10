Gabbie und ihr Sohn Travis müssen am eigenen Leib erfahren, dass ihre neue Villa ein Portal in eine andere Dimension ist. Einmal die Geistervilla betreten, lassen sie die Geister nicht mehr in Ruhe, egal wohin sie auch gehen. Um dem Spuk zu entkommen, engagieren sie eine handvoll Expert:innen, die ihnen dabei helfen sollen die Geister zu vertreiben. Einer der zufällig in diese Geisterjagd hineinstürzt, ist Ben. Früher entwickelte er Fotoobjektive, die Geister sichtbar machen sollten, doch seit dem Tod seiner Freundin, hat er seinen Glauben an das Übernatürliche und auch seine Lebensfreude verloren. Eigentlich wollte er durch diesen Auftrag nur etwas Geld verdienen, doch findet sich schon bald in einer existenziellen Krise wieder.

20 Jahre nach dem Original bit es nun eine Neuverfilmung von “Geistervilla”. Die Geschichte basiert auf einer Disneyland-Attraktion.

