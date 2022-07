"Thor: Love & Thunder": 8 ähnliche Filme, die du lieben wirst

Aktuell läuft "Thor: Love and Thunder" in den Kinos und schlägt sich trotz durchaus durchwachsener Kritiken sehr wacker, was die Einspielergebnisse betrifft: In drei Tagen spielte er allein in den USA 143 Millionen ein, die restlichen 159 Millionen Dollar spielte der Film außerhalb der Vereinigten Staaten ein - obwohl er in Frankreich, China und Russland (noch) nicht im Kino gestartet ist. Insgesamt ist das der bisher dritterfolgreichste US-Kinostart von 2022.

Der Blitz ist also erneut eingeschlagen, der Gott des Donners bringt die (Kino-)Erde immer noch zum beben – und Hemsworths nackter Hintern dürfte wohl auch sein Publikum gefunden haben.

"Love and Thunder" atmet den Geist seines Vorgängers "Tag der Entscheidung", ohne aber zu sehr in nervige Redundanzen zu verfallen, auch wenn Regisseur Taika Waititi dem Film erneut seinen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt hat: Er taucht uns zutiefst fremden Welten in leuchtend bunte Farben und würzt die Story mit frechem Humor und rasanter Action.