The Wolf of Wall Street (2013)

In den frühen 1990ern gründet der aufstrebende New Yorker Börsenmakler Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) eine Schein-Maklerfirma und wird innerhalb kürzester Zeit zum Multimillionär. Belfort ist nicht nur der Inbegriff des Verkäufers, der einem wirklich alles andrehen kann, sondern auch jener des Lebemanns: Sein ausschweifender Lebensstil ist von Alkohol, Drogen, Sex, Dekadenz und auch einer gehörigen Schippe Arroganz geprägt.

Nichts scheint ihn zu stoppen – vielleicht auch deshalb, weil er angeblich Kontakte zur New Yorker Unterwelt pflegt. Als das FBI auf den "Wolf of Wall Street", wie Belfort genannt wird, aufmerksam wird, scheint das Kartenhaus aber über ihm zusammenzubrechen.

DiCaprio scheint Biopics zu lieben, er begeisterte beispielsweise auch in "Catch me if you can" sowie "Aviator". In keinem anderen Film aber überzeugt das Ausnahme-Talent so sehr wie in dieser rasanten und bitterbösen Kapitalismus-Satire von DiCaprios Haus- und Hof-Regisseur Martin Scorese. So wild wie der verrückteste Drogentrip, so überlebensgroß wie die Wall Street selbst und so verführerisch, wie Macht eben sein kann. DiCaprio umgibt in jeder Szene tatsächlich eine faszinierende wölfische Aura!

