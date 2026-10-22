Auf den Österreich-Sendern der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe und der Streamingplattform JOYN wird es gruselig.

Rund um die Nacht der Geister in der gruseligsten Zeit des Jahres gibt es im TV und auf Streaming-Plattformen natürlich jede Menge Horror, Slasher und Zombies. Ab 24. Oktober 2026 präsentieren ATV, ATV2 & PULS 4 eine ganze Woche voller Gänsehaut und Gelächter. Schaurig, spannend oder herrlich schräg wird's ab sofort in der Halloween-Welt auf JOYN. Hier folgen die Highlights für lange Gruselabende.

Halloween-Programm auf PULS4 In der Halloween-Nacht zeigen PULS 4 drei Horror-Highlights hintereinander. Um 20:15 Uhr startet „Speak No Evil“: Eine Familie nimmt die Einladung neuer Freunde aufs Land an, aus dem netten Wochenende wird schnell ein Albtraum. Um 22:25 Uhr folgt „Scream“: Ein Killer mit Maske ruft seine Opfer an und stellt ihnen Fragen über Horrorfilme. Wer falsch antwortet, hat ein Problem. Um 00:35 Uhr schließt „Annabelle 3“ die Nacht ab: Die unheimliche Puppe Annabelle weckt in einer Nacht alle bösen Geister im Haus. Zum Schluss wird es richtig finster, denn Annabelle macht aus der Halloween-Nacht einen Albtraum.

Halloween- Streamingtipps auf JOYN „Psycho“ (1960 I 105 Min. I ab 12)

Eine junge Frau landet auf der Flucht in einem abgelegenen Motel und trifft dort auf den eigenwilligen Norman Bates. Alfred Hitchcocks legendärer Thriller zählt bis heute zu den großen Klassikern des Horror-Kinos. „Bates Motel“ (2013 I alle Staffeln I ab 16) Die Vorgeschichte von „Psycho“: Nachdem ihr Mann verstorben ist, beschließt Norma Bates, mit ihrem Sohn neu anzufangen. „Das Ding aus einer anderen Welt“ (1982 I 105 Min. I ab 16)

In einer abgelegenen Forschungsstation in der Antarktis stößt ein Team auf eine außerirdische Lebensform, die jede Gestalt annehmen kann. John Carpenters Kultklassiker verbindet klaustrophobische Spannung mit spektakulärem Creature-Horror. „Crimson Peak“ (2015 I 114 Min. I ab 16)

Nach ihrer Hochzeit zieht eine junge Autorin auf das geheimnisvolle Anwesen ihres Mannes, in dessen Mauern einige dunkle Geheimnisse schlummern. Opulenter Gothic-Horror von Guillermo del Toro mit Geistern, Romantik und jeder Menge düsterer Atmosphäre. „Candyman‘s Fluch“ (1992 I 96 Min. | ab 18)

Eine Studentin geht einer düsteren Großstadtlegende nach: Wer den Namen Candyman fünfmal vor einem Spiegel ausspricht, soll ihn heraufbeschwören. Was zunächst wie ein Mythos klingt, wird für sie schnell erschreckend real. „Train to Busan“ (2016 I 114 Min. I ab 16)

Mitten während einer Zugfahrt bricht in Südkorea eine Zombie-Epidemie aus. Für die eingeschlossenen Passagier:innen beginnt ein rasanter Überlebenskampf. „Drag Me to Hell“ (2009 I 95 Min. I ab 16)

Eine Bankangestellte verweigert einer älteren Frau einen Kreditaufschub und handelt sich damit einen verhängnisvollen Fluch ein. Sam Raimis Horrorfilm ist herrlich böse, überdreht und gespickt mit schwarzem Humor und einigen Schockmomenten. „Happy Deathday“ (2017 I 93 Min. I ab 12)

Eine Studentin erlebt ihren Geburtstag immer wieder, inklusive ihres eigenen Mordes am Ende des Tages. Um aus der tödlichen Zeitschleife zu entkommen, muss sie herausfinden, wer ihr Mörder ist. „Raw“ (2016 I 95 Min. I ab 16)

Die streng vegetarisch aufgewachsene Justine probiert bei einem Aufnahmeritual an der Uni erstmals Fleisch. Ungewöhnlicher und ziemlich verstörender Body-Horror für alle, die es etwas mögen.