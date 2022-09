"Glühendes Feuer": 6 ähnliche Serien, du die als Fan lieben wirst

Die einzige Dramedy in unserer Liste, die die Arbeit der Feuerwehr endlich erfrischend anders erzählt und sich so von anderen thematisch ähnlichen Serien wohltuend abhebt: "Rescue Me" erzählt mit einer großen Portion schwarzem Humor von den Erlebnissen der fiktiven New Yorker Feuerwehrbrigade "62 Truck", deren KollegInnen durch den Anschlag vom 11. September 2001 auf ewig geprägt sind und mehr oder weniger gut damit umgehen können. Bei uns ein Geheimtipp!

Ist auf Amazon Prime zum Kaufen erhältlich. Hier geht's zur Serie!