"The Midnight Sky" auf Netflix: George Clooney kämpft ums Überleben

Wir befinden uns im Jahr 2049 und die Erde, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Der Wissenschaftler Augustin Lofthouse (George Clooney) ist der einzig verbleibende Mensch auf einer Forschungsstation in der Arktis und versucht vergeblich, Kontakt zur Außenwelt aufzubauen. Als er das schweigsame Mädchen Iris (Caoilinn Springall) zwischen den Küchenmöbeln entdeckt, erwacht in dem krebskranken Mann eine neue Hoffnung. Neben Augustins verzweifelten Überlebensversuchen auf der Erde, begleiten wir auch die Crew des Raumschiffs Äther, die nach einer zweijährigen Forschungsmission ihren Rückweg auf die Erde antritt. Unwissend darüber, wie sich ihre alte Heimat verändert hat, treten sie in Funkkontakt mit Augustin – und müssen eine folgenschwere Entscheidung treffen.