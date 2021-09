Die 10 traurigsten Serien auf Amazon Prime

This is us (seit 2016)

Im Mittelpunkt dieser hochdramatischen Serie stehen Menschen, die alle am gleichen Tag Geburtstag haben. Die im Verlauf immer epischer werdende Serie wird in mehren Zeitebenen erzählt, unter den ProtagonistInnen ist auch das Paar Jack und Rebecca Pearson (Milo Ventimiglia und Mandy Moore).

"This is Us" feiert auf warmherzige Weise das Leben, die Liebe und manchmal selbst die drastischen Überraschungen, die alles verändern. Dabei drückt die Serie gehörig auf die Tränendrüse, vermeidet dabei aber, allzu kitschig zu werden. Die ganz großen Gefühle entwickeln sich organisch und sind nie aufgesetzt. Allen voran die unvorhersehbaren Wendungen lassen "This is Us" aus dem Sumpf der zahlreichen Familien-Dramen herausstechen. Eine eindringliche Herzensangelegenheit, die ein Feuerwerk aus unterschiedlichsten Gefühlen hervorruft und toll besetzt ist.

