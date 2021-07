2018 mit Spannung erwartete Kino-Highlights: Action & Drama

Für seine Rolle als heruntergekommener Kriegsveteran in "You Were Never Really Here" (so der Originaltitel) wurde Joaquin Phoenix in Cannes ausgezeichnet. Er spielt einen vom Leben gezeichneten, zur Brutalität neigenden Mann, der sich beim Versuch, ein Mädchen aus den Händen skrupelloser Menschenhändler zu befreien, in einem blutigen Dschungel aus Gewalt und Korruption wiederfindet. Kinostart: 27.04.2018

Proud Mary