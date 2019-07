5 Filme, die falsche Schönheitsideale in Frage stellen

Hollywood liebt Außenseiter und thematisiert gerne den Glauben seiner Helden an sich selbst und die eigene Schönheit und Würde. Doch diese Außenseiter entsprechen dann meist einem fragwürdigen Schönheitsideal, an dessen Entstehung und Aufrechterhaltung Hollywood ebenso beteiligt ist wie die gesamte Fashion- & Mode Branche oder TV-Sendungen wie "America's Next Top Model" (und die internationalen Ableger).

Nur wenige Filme unternehmen den ambitionierten Versuch diese falschen Schönheitsideale in Frage zu stellen. Das gelingt nicht immer durchgehend perfekt. Gerade Komödien stolpern dabei oft über genau jene Klischees, die sie eigentlich kritisieren wollen. Aber immerhin wird das Ideal der perfekten Körper in Hollywood-Filmen und Fashion-Magazinen immer öfter in Frage gestellt. Diese fünf Filme sind dafür aus unserer Sicht ganz gute Beispiele.