"Drachenzähmen leicht gemacht 3": Verliebte Drachen am Ende der Welt

Ein Drachenjäger

Doch mit dem Frieden ist das immer so eine Sache: irgendein Bösewicht ist jederzeit bereit, ihn zu zerstören. Die Gefahr geht hier von einem unerbittlichen und sehr verschlagenen Drachenjäger aus (im Original gesprochen von F. Murray Abraham), der sich geschworen hat, auch noch den letzten lebenden Nachtschatten eigenhändig zu töten. Daher verlangt er von Hicks die Auslieferung seines tierischen Freundes und hinterlässt zur Bekräftigung des Ultimatums eine Spur der feurigen Vernichtung. Hicks fühlt sich in die Enge gedrängt und trifft eine folgenschwere Entscheidung: die Wikinger und ihre Drachen geben den bisherigen Wohnort auf und treten eine Reise ins Ungewisse an, denn weit im Osten, am Rand der Erde, soll es eine verborgene Welt geben, wo sie ungestört leben könnten. Der Drachenjäger bleibt ihnen jedoch immer dicht auf den Fersen.