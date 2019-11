"Midway": Luftkrieg über dem Pazifik

Emmerich, der Katastophen-Experte

Das ist zweifellos der Stoff, aus dem US-patriotische Heldensagen entstehen - nicht umsonst wurde dieses Kriegskapitel 1976 schon einmal starbesetzt verfilmt (und der berühmte Western-Regisseur John Ford dokumentierte das Geschehen bereits 1942 vor Ort in einem Kurzfilm). Wenn nun ausgerechnet Roland Emmerich die Neuverfilmung inszeniert, lässt das eher zwiespältige Erwartungen aufkommen: der deutsche Experte für Alieninvasionen („Independence Day“), Riesenungeheuer („Godzilla“) und Klimakatastrophen („The Day After Tomorrow“) erweckt immer den Eindruck, als würde er sich an die Amerikaner anbiedern, weil er möglichst patriotische Themen wählt (siehe „The Patriot“ oder „White House Down“).