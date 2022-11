"Sachertorte": Prime Video setzt auf Wien

Sieht man vom Melancholie-Klassiker "Before Sunrise" ab, ist es für ausländische Filme durchaus ungewöhnlich, die Handlung rund um die Hauptstadt aufzubauen – so, wie wir es in etwa aus "Sex and the City" und New York gewohnt sind. Die neue Prime-Video-Original-Produktion "Sachertorte" hat sich aber dafür entschieden, die ProtagonistInnen in Wien nicht einfach nur herumrennen zu lassen, sondern die Story auch mit reichlich Lokalkolorit zu versüßen. Das hat bereits – es gibt sogar einen Verweis in Form eines Easter Eggs in "Sachertorte" – 2021 mit dem rasanten Spaß "One Night Off" funktioniert, in dem Emilio Sakraya mit Baby das Berliner Nachtleben unsicher macht.

Nun ist also Wien dran. Und deshalb geht's um Kaffehauskultur, Kulturschocks und natürlich die berühmteste Mehlspeise der Welt. Aber auch um das Suchen und Finden der Liebe.