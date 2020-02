Jurassic World 2: Überzogene und vorhersehbare Dino-Action zum Augenrollen

Die oberste Regel bei der Verfilmung von Bubenfantasien ist, dass die fantastische Annahme – lebende Dinosaurier zum Beispiel – so realistisch wie möglich umgesetzt wird. Aber nicht weniger wichtig ist, dass davon abgesehen die Welt, in der diese Fantasie zum Leben erweckt wird, so vertraut wie möglich erscheint. Das Wissen um diese Regeln hat Steven Spielberg zum wohl populärsten Bubenfantasien-Verfilmer aller Zeiten gemacht.

Spielberg hätte dieses wertvolle Wissen als Executive Producer von "Jurassic World: Das gefallene Königreich" an seinen Regisseur J. A. Bayona weitergeben sollen. Hat er leider nicht getan. Und auch Drehbuchautor Colin Trevorrow, Regisseur und Autor des überaus erfolgreichen Vorgängers "Jurassic World", hat diesmal auf dieses Know-how verzichtet. Offenbar unter dem Druck, den gigantischen Erfolg seines Blockbuster-Erstlings zu wiederholen. Denn "Jurassic World 2" leidet an der typischen Misere von Blockbuster-Nachfolgern: Überall wird noch ein Schäuferl nachgelegt und die bewährten Erfolgsrezepte bis zum Erbrechen überstrapaziert. Oder anders gesagt: "Jurassic World 2" macht so ziemlich alles falsch, was "Jurassic World" richtig gemacht hat.