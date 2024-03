Romanverfilmung

"A Man in Full" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tom Wolfe. Der erste Trailer gibt noch nicht viel über die Handlung preis, sondern fokussiert sich auf eine poetische Botschaft. Darin wird die Vergänglichkeit des Lebens und der Wunsch nach sozialer Näher thematisiert. Wir sehen viele Figuren nur von hinten und bekommen am Ende die von Jeff Daniels gespielte Hauptfigur präsentiert. Daniels wurde durch seine Rolle in "Dumm und Dümmer" an der Seite von Jim Carrey weltbekannt.

Neben Daniels wird "Kill Bill"-Star Lucy Liu, "Unfaithful"-Schauspielerin Diane Lane und "Midsommar"-Darstelller William Jackson Harper zu sehen sein.

Wann erscheint "A Man in Full"?

"A Man in Full" besteht aus insgesaamt sechs Episoden zu je 60 Minuten. Alle Folgen erscheinen am 2. Mai auf Netflix.