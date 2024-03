Gab es eine:n Verräter:in im Team?

Im Laufe von Staffel 1 stellt sich heraus, dass es eine:n Verräter:in in der Gruppe gibt, der:die sie alle unter Drogen gesetzt hat. Im Grunde kommt jede:r der Gruppe dafür in Frage. Immerhin haben sie alle ein Motiv, die anderen zu hintergehen. So stirbt Wilson an Krebs und hat hohe Schulden für die Behandlung angehäuft. Lili wird von einer sehr mächtigen Gruppe gejagt, die ihren Tod will – und so weiter ...

Die Serie inszeniert Lili als diejenige, die ein doppeltes Spiel spielt. Sie ist die Einzige, die davonkommt, als die Gruppe in einer Höhle gefangen ist, und sie trifft sich mit Ariel. Sie scheint mit ihm zusammenzuarbeiten.

Heißt das, dass Lili die Verräterin ist? Nein. Denn das ist alles Teil eines längeren Betrugs, der von Miguel inszeniert wird. Als Ariel seine Deckung fallen lässt, betäubt Lili ihn und die anderen können entkommen.