"The Gentlemen": Das turbulente Ende der Netflix-Serie erklärt

Wer ist Stanley Johnston wirklich?

Dass Giancarlo Epsosito aka Gus Fring aus "Breaking Bad" und "Better Call Saul" von nebenan mimen würde, war von Anfang an klar. Bereits in Folge 2 erfahren wir, dass der amerikanische Milliardär sein Vermögen mit Methamphetamin aufgebaut hat. So rein ist seine Weste also sowieso nicht. Wenn man sowieso schon im Drogengeschäft ist, warum dann nicht gleich einen anderen Zweig, das Grasgeschäft, übernehmen? So ist Stanley Johnston sehr an dem Erwerb von Eddies Farm interessiert, unter der das Marihuana angebaut wird.

Wie hartnäckig er bei der Verfolgung seiner Ziele ist, wird erst gegen Ende der Staffel deutlich: Denn wie sich herausstellt, steckt nicht Henry Collins oder ein:e andere:r Antagonist:in hinter den vielen Steinen, die Eddie und Susie in den acht Folgen in den Weg gelegt wurden. Das gestohlene Gras in Episode 3? Die Vertriebsprobleme in ganz Europa in Episode 5? Sogar der manipulierte Boxkampf, bei dem Jack (Harry Goodwins) in Episode 6 fast ums Leben kommt? Alles von Onkel Stan inszeniert.

Im Finale gibt der Meth-Dealer all seine Intrigen unumwunden zu und erklärt Susie, dass seine Aktionen die einzige Möglichkeit waren, Familie Glass von seinem ernsthaften Interesse an ihrem Cannabis-Imperium zu überzeugen. Am Ende muss er für seine Taten bitter büßen, denn Eddie hintergeht ihn und lässt ihn wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis stecken.