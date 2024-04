"Let It Be" enthält Filmmaterial, das in "The Beatles: Get Back" nicht zu sehen war, und bringt die Zuschauer:innen ins Studio und auf das Londoner Dach von Apple Corps im Januar 1969, als die Beatles zusammen mit Billy Preston ihr mit dem Grammy-Award ausgezeichnetes Album "Let It Be" mit dem mit dem Academy Award-prämierten Titelsong schreiben und aufnehmen und zum letzten Mal als Gruppe live auftreten.

Mit der Veröffentlichung von "The Beatles: Get Back" wurde der Wunsch der Fans nach dem ursprünglichen "Let It Be"-Film immer lauter. Man beauftragte, mit voller Unterstützung von Lindsay-Hoggs, Peter Jacksons Park Road Post Production mit einer sorgfältigen Restaurierung des Films vom originalen 16-mm-Negativ. Dazu gehörte auch ein liebevolles Remastering des Tons mit der gleichen MAL-De-Mix-Technologie, die auch bei der Doku-Serie zum Einsatz kam.