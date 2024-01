Nach dem Disaster kommt die Hochzeit. Es könnte natürlich auch umgekehrt sein, wie sich anhand zahlreicher Beispiele (egal ob realen oder fiktiven) beweisen ließe. In der RomCom-Filmwelt geht jedenfalls in bester "After"-Tradition eine turbulente Beziehung zwischen Virginia Gardner und Dylan Sprouse in die nächste Runde.

Erst im Vorjahr machten die beiden Jungstars durch "Beautiful Disaster" deutlich, dass die Chemie zwischen ihnen vor der Kamera stimmt. Wenn es nun in "Beautiful Wedding" weitergeht, erinnert uns das von der Story her wohl nicht nur im Trailer stark an "Hangover":