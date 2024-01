Sie sind das Traumpaar Hollywoods: Ben Affleck und Matt Damon verbindet bereits eine jahrzehntelange Freundschaft, die auch all den Irr- und Wahnsinn überlebt hat, den Hollywood so mit sich bringt. Seite an Seite feierten sie eben dort ihren Durchbruch mit dem 1997er-Kultfilm "Good Will Hunting", in dem sie nicht nur vor der Kamera zu sehen waren, sondern für den sie auch gemeinsam das Drehbuch verfassten – und dafür prompt mit dem Oscar ausgezeichnet wurden.

Erst vergangenes Jahr streute Affleck im großen Interview mit "The Hollywood Reporter" seinem langjährigen Freund Rosen: ""Ich denke, der Grund, warum [unsere Freundschaft] funktioniert, ist, dass ich ihm vertraue und ihn liebe, und ich weiß, dass er jemand mit Integrität ist", so der mittlerweile 51-Jährige. "In diesem Geschäft ist Scheitern hart, und Erfolg ist verwirrend und kann dazu führen, dass man die Orientierung verliert. Diese Freundschaft als Prüfstein über die Jahre zu haben war wirklich bedeutsam."

Nun werkelt das Dynamische Duo Hollywoods erneut zusammen an einem Film: "Animals" heißt der Thriller, bei dem Affleck Regie führen und Damon die Hauptrolle spielen wird. Zu sehen sein wird er bei Netflix.