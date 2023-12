Listen á la "die besten Serien" oder "die besten Filme" gibt es natürlich wie Sand am Meer, ebenso sind popkulturelle Jahresrückblicke kurz vor Silvester sehr beliebt. Nur wenige dieser Rankings haben allerdings eine derart große Bedeutung wie die alljährliche Wahl des American Film Institues (AFI).

Das AFI wurde 1965 gegründet. Das Motto und die Ziele: "to honor, preserve and educate" – und zwar das US-amerikanische Film-Kulturerbe. Weil aber seit Jahren Serien dem Kino immer größere Konkurrenz machen und sich mittlerweile sowieso auf Augenhöhe befinden, nimmt sich das AFI auch dem breiten Spektrum der seriellen Unterhaltung an. Seit 2001 wählt eine Expert:innen-Jury alljährlich im Dezember die besten Filme und Serien des zu Ende gehenden Jahres. Wie der Name schon sagt, werden dabei allerdings vor allem US-Produktionen berücksichtigt.