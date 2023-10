Wir aus der film.at-Redaktion wissen es aus eigener Erfahrung: Best-Of-Listen sind per se prädestiniert dafür, anzuecken, zu polarisieren und Diskussionen auszulösen. Das ist gut so. Über nichts lässt sich bekanntlich so gut streiten wie über Geschmack, und weil dieser so höchst individuell ist, lassen es sich Film- und TV-Fans natürlich nicht nehmen, ihre Lieblinge zu verteidigen. Wieso so niedrig gereiht? Wo ist der prägende Film meiner Kindheit? Und was soll dieser Platz Eins bitte?!

Doch manchmal, wenn solche Listen zum kollektiven Unmut führen, sprich: wenn das Ranking fast ausschließlich auf Ablehnung stößt und so gut wie niemand dem vor dem Latz Geknallten zustimmen kann, dann dürfte irgendwo tatsächlich der Hund begraben sein. Dann wird aus Polarisierung schlicht ein Nicht Genügend. Oder auf österreichisch: "Wos soi der Schas?!"