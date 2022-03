Die 10 schlechtesten Filme, die einen Oscar bekommen haben

Wobei: Oftmals ist man sich bei den Oscars (überraschend) einig, dass die Jury zwar schon seit Jahrzehnten die (angeblich) Besten der Besten der Traumfabrik auszeichnet, aber in ihrer endgültigen Wahl dann doch immer wieder daneben liegt (von Oscar-Snubs ganz zu schweigen!). Vor allem in der Kategorie "Best Picture" sind Fans und KritikerInnen oftmals nicht derselben Meinung wie die Academy-Award-Jury und hätten in der Nacht der Nacht ein anderes Werk ausgezeichnet.

Mehr noch: Wie "Just Jared" hervorhebt, wurden wiederholt Filme als "Best Picture" ausgezeichnet, die bei "Rotten Tomatoes" mit (zumindest in Oscar-Sphären) überaus schlechten Kritiken bestraft wurden ...

Die 10 schlechtesten Filme, die mit einem "Best Picture"-Oscar ausgezeichnet wurden: