Erinnert ihr euch noch? Anfang des Jahres gab es eine Zeit, da flogen uns die Bildschirm-Penisse nur so um die Ohren – wenn nicht IRL, dann wenigstens in Serien wie "Euphoria", "And Just Like That", "Pam & Tommy" oder "Èlite". Dann aber wurde es plötzlich ruhiger ums Gemächt, der Penis zogen sich wieder zurück und die Serienlandschaft schien um einige Zentimeter kleiner geworden.

Nun aber dürfen wir uns freuen, wenn nach monatelanger Durstsrecke können wir endlich wieder über einen Popkultur-Penis berichten. Falls ihr also diese Art von Content von uns vermisst habt – einfach schnell weiterscrollen und vor allem weit die Augen öffnen!