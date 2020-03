Cannes 2020: Film Festival wird verschoben

Geschichte des berühmten Film Festivals

In Cannes findet traditionell im Mai jedes Jahres das "Festival de Cannes" statt, das heute als das weltweit renommierteste Film Festival der Welt gilt. Lediglich im ersten Jahr 1946 ging das Festival in der französischen Stadt Cannes an der Côte d’Azur erst Ende September über die Bühne. Ausgefallen ist es schon zweimal, aufgrund finanzieller Gründe in den Jahren 1948 und 1950. Im Jahr 1968 wurde der Festspielbetrieb in Cannes wegen der Studentenproteste in Paris frühzeitig abgebrochen.