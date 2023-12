Besetzung von "Civil War"

Der Apokalypsen-Film hat sowohl für Regisseur Alex Garland als auch für viele der Darsteller:innen ein Wiedersehen bedeutet, denn eine Handvoll von ihnen haben schon früher mit dem Filmemacher zusammengearbeitet. So trat Sonoya Mizuno in "Auslöschung" sowie "Ex Machina" auf und Nick Offerman und Cailee Spaeny waren bereits in "Devs" zu sehen. Die 25-jährige Spaeny hat übrigens erst kürzlich für ihre Darstellung von Priscilla Presley in Sofia Coppolas Biopic ihre erste Golden Globe-Nominierung erhalten.

So sieht der Cast aus: