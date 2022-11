Nicht nur Lindsay Lohan: Comebacks in Netflix-Weihnachtsfilmen

Brooke Shields

Mit "Die blaue Lagune" wurde Brooke Shields (57) mit gerade einmal 15 Jahren international berühmt. Da sie als Minderjährige nackt fotografiert wurde und in Sexszenen in Filmen zu sehen war, hatte die Schauspielerin den Ruf der "Lolita" der 80er Jahre inne. Von 1996 bis 2000 spielte sie die Hauptrolle in der Serie "Susan", für die sie zwei Golden-Globe-Nominierungen erhielt. In den folgenden Jahren war Shields fast ausschließlich in Fernsehfilmen sowie in Gastrollen in Serien wie "Jane The Virgin", " Die wilden Siebziger" oder "Hannah Montana" zu sehen. An die Erfolge ihrer Jugend konnte Shields nicht mehr anknüpfen und geriet zunehmend in Vergessenheit.

2021 ergatterte sie mit dem Netflix-Weihnachtsfilm "A Castle for Christmas" ihre erste Hauptrolle seit über zehn Jahren. Der Film erhielt gute Kritiken und Zuschauerinnen und Zuschauer wünschten sich in den sozialen Medien einen zweiten Teil. Ob es diesen geben wird, ist derzeit ungewiss. Shields ist in diesem Jahr allerdings mit "Holiday Harmony" in einem weiteren Weihnachtsfilm zu sehen. Der Film startet in den USA am 24. November auf HBO Max.