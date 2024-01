Worum geht's in "Constellation"?

NASA-Astronautin Jo kehrt nach einer Katastrophe im Weltall als einzige ihrer Crew auf die Erde zurück – nur um festzustellen, dass wichtige Teile ihres Lebens zu fehlen oder sich radikal verändert zu haben scheinen. Sie beginnt, noch nie dagewesene Talente an sich zu entdecken, zudem klaffen die Erinnerungen von ihr und ihrer Familie an gemeinsam Erlebtes stark auseinander. Was ist im Weltall wirklich geschehen? Oder beginnt Jo gar, ihren Verstand zu verlieren?

Apple TV+ beschreibt "Constellation" folgendermaßen: "Das actiongeladene Weltraumabenteuer ist eine Erkundung der dunklen Seiten der menschlichen Psyche und der verzweifelte Versuch einer Frau, die Wahrheit über die verborgene Geschichte der Raumfahrt aufzudecken und alles wiederzufinden, was sie verloren hat." Ein Mix aus Weltall-Action und Psychothriller also, der vielleicht sogar mit philosophischen Zwischentönen aufwarten kann.