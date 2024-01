Kingpin kehrt zurück – und Maya wahrscheinlich auch

Doch weinen müsst ihr an dieser Stelle nicht: Auch wenn es wahrscheinlich keine zweite Staffel geben wird, müssen wir uns ziemlich sicher nicht endgültig von Maya und vor allem Kingpin verabschieden. Wie die Post-Credit-Szene nach der Finalfolge andeutet, wird Kingpin bei den Bürgermeisterwahlen von New York kanditieren – und somit eventuell eine "Vigilant:innen-Krise" auslösen, die großes Thema in "Daredevil: Born Again", aber auch in "Spider-Man 4" sein wird.

Da die Figur der Maya Lopez in den Comics eng mit Daredevil verbunden ist (die beiden beginnen sogar eine kurzzeitige Affäre miteinander), wäre es nicht überraschend, würde sie bei seiner MCU-Rückker in "Daredevi: Born Again" eine Rolle spielen. Zudem ist "Echo" der Startschuss für die "Streetlevel"-Phase des MCU, das auch eigenständig von der großen Kontinuität des Marvel-Universums funktioniert. Maya Lopez also mehrfach zurückzubringen wäre ein Leichtes ...