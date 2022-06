"The One That Got Away": Diese Paare sind noch zusammen

Fast hätte man sie übersehen, die neueste Datingshow im Reality-Angebot: "The One That Got Away" von Amazon Prime Video kann aber mit den internationalen Netflix-Hits wie "Too Hot To Handle" ("Finger weg!") locker mithalten.

In der Show wollen sich sechs Singles neue verlieben – und werden dabei überraschend mit Ex-PartnerInnen konfrontiert. Zugegeben, das Konzept erinnert an "Ex On The Beach" – aber genau deshalb weiß man auch, dass das Format einen großen Unterhaltungsfaktor bietet. Einen Unterschied gibt es dennoch: Die Singles werden ausschließlich mit ehemaligen FreundInnen verkuppelt, unter einander gibt es keine erwähnenswerten Flirts. Und: Es suchen hetero- und homosexuelle Singles eine/n TraumpartnerIn.

In der Kuppelshow von Amazon haben sich selbstverständlich einige Paare geformt. Wir verraten, wer noch nach den Dreharbeiten zusammen sein könnte.