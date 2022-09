Man sollte sich vom oftmals kindlichen Zeichenstil nicht täuschen lassen: Die Welt der Anime bezieht sich bei weitem nicht (nur) auf Kinder und Jugendliche, sondern allen voran auf Erwachsene. Kein anderes Genre ist so vielfältig, so umfangreich, so komplex – und ja, auch so mutig. Anime-Storys trauen sich nicht selten, Geschichten zu erzählen, um die der Großteil der Hollywood-Filme einen weiten Bogen machen würden.

Auch Netflix ist schon lange auf den Anime-Zug aufgesprungen und bietet eine große Vielfalt der japanischen Animationsfilme und -serien an. Dieser Zug wird nun um einen weiteren (genial-verrückten) Waggon erweitert: Die Serie "Romantic Killer" ist ab 27. Oktober am Streamingportal zu sehen.

