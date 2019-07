Die 15 besten Filme des Kinojahres 2018

Wie so oft ist der neue Film von Lars von Trier eine Provokation. Doch die brutale Darstellung der Taten des skrupellosen Serienmörders Jack ( Matt Dillon), die er dem Fuhrmann Verge ( Bruno Ganz) erzählt, führt hier zu einer Diskussion über Gewalt und Gewaltdarstellung. Dabei gerät die Handlung oft in den Hintergrund, ausschweifende Gespräche über Kunst und Moral werden mit Archivaufnahmen und Fotos zu kleinen poetischen Meisterwerken verdichtet. Trier provoziert nicht ziel- und inhaltslos. "The House that Jack Builts" ist die selbstkritischste Arbeit des dänischen Filmemachers und setzt erneut Maßstäbe im internationalen Film.