Die 20 besten Serien des Jahres 2020 zum Streamen

17. RAMY, Staffel 2 (StarzPlay)

Weiter geht's mit der Sinnsuche von Ramy, Ende 20, Single und gläubiger Muslim in New Jersey, USA. Schon in der ersten Staffel war diese Suche nicht von Erfolg gekrönt. Am Ende fand Ramy nicht zur gesuchten Spiritualität, sondern landete im Bett seiner Cousine. Nun hofft der ziellose Ramy in der spirituellen Führung durch Scheich Ali (Mahershala Ali) Heil zu finden. Er soll ihm zeigen wie man ein guter Muslim wird – und übertriebenen Porno-Konsum drosselt.

In typisch penibler Weise bemüht sich Ramy etwas übereifrig, seinen Mentor zu beeindrucken. Dabei gerät er immer wieder in absurde Situationen, die an die Fremdscham-Toleranzgrenzen des Publikums gehen. Dennoch ist "Ramy" eine herzerwärmende TV-Dramedy, die Themen wie Spiritualität und Rassismus glaubwürdig anspricht und auch in der zweiten Staffel wieder für schräge Unterhaltung sorgt.