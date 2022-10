Eduardo gelingt es, nicht nur Paula, sondern erneut auch Clara in seine Gewalt zu bringen. Erschreckenderweise und ebenso überraschend spielt hier Eduardos Ehefrau Maite eine entscheidende Rolle: Indem sie das Mädchen nach dessen zweitem Fluchtversuch abermals in das Kellerverlies bringt (was der Film nicht explizit zeigt), hofft sie, Pluspunkte bei ihrem Ehemann sammeln zu können, der auch sie jahrelang psychisch missbrauchte, unterdrückte und ihre zwei Söhne von ihr fern hielt. Es wird angedeutet, dass Eduardo auch seine eigenen Kinder misshandelte.

Paula und Clara können schließlich von einem Polizeikommando gerettet werden – und es gibt sogar ein Happy End: Sowohl Paula als auch Clara haben die Tortur überlebt, Paula ist sogar, nach etlichen fehlgeschlagenen Versuchen, endlich selbst schwanger. Clara wiederum hat bei ihrer Großmutter (Ingrids Mutter) in Deutschland ein neues Zuhause gefunden.