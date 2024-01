Was bedeutet der Serientitel?

Im Finale wird endlich deutlich, was der Serientitel "Echo" wirklich bedeutet. In dem Comics nimmt Maya nämlich diesen Superheldinnen-Namen an, weil sie die Fähigkeit besitzt, den Kampfstil ihrer Gegner:innen 1:1 zu kopieren und sich anzueignen – wie ein Echo also. In der Serie aber (wahrscheinlich aufgrund der geerdeten Tonalität) besitzt sie diese Fähigkeit nicht.

"Echo" wird in der Serie stattdessen in Bezug zu Mayas indigenen Wurzeln gesetzt und somit neu definiert: Maya findet zu ihrer wahren Familie zurück, verbindet sich mit ihren Wurzeln und somit mit ihren Vorfahrinnen – was dazu führt, dass deren Kräfte in ihr widerhallen, wie ein Echo. Das verleiht dem Charakter der Maya Lopez eine stärkere Dreidimensionalität und Tiefe als in den Comics, die Empowerment-Message wird betont und wir fühlen uns mit ihr stärker verbunden. Dank ihrer Vorfahrinnen und ihrer Familie gelingt es Maya endlich, die Traumata ihrer Kindheit zu verarbeiten.