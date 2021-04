"Cruella": Emma Stone geht auf "Joker"-Vergleiche ein

Gleich nach Veröffentlichung des ersten "Cruella"-Trailers hatte es den Anschein, als wolle uns Disney mit dieser Figur eine weibliche Version von Joaquin Phoenix' "Joker" bieten.

In einem Interview mit "Total Film" ging Emma Stone auf diese Assoziationen nun kurz ein und hebt gleich zu Beginn hervor, dass "Cruella" sich in vieler Hinsicht sehr von "Joker" unterscheide. Auch in Bezug auf die schauspielerische Ebene gibt sich Stone bescheiden: "Ich könnte mich nie auch nur im Entferntesten mit Joaquin Phoenix vergleichen. Ich wünschte, ich würde über sein Können verfügen."