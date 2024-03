Robert Downey Jr: Die 5 besten Filme des Oscarpreisträgers

In den 50er-Jahren durchliefen die USA eine Welle der Angst vor dem Kommunismus, angeführt durch die politischen Hexenjagden des Senators Joseph McCarthy, der ganz Amerika von anti-amerikanischen Umtrieben säubern wollte. 1953 nahm der CBS-Journalist Ed Murrow samt seinen Kollegen die Machenschaften und Verhörmethoden McCarthys genauer unter die Lupe und entlarvte langsam aber sicher den falschen Schein.

Als sie ihre Sendung "See it now" für die Aufklärung der Bevölkerung einsetzen, geraten sie bald in Bedrängnis, die Chefs des Senders, Sponsoren und die Regierung selbst laufen gegen den Journalisten Sturm. Doch selbst als sie in McCarthys Visier geraten, machen Murrow und seine Leute weiter.

