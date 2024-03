Letzteres ist natürlich besonders bitter, auch wenn man sich vor laufenden Kameras keine Blöße geben darf und tapfer lächelnd die gewinnenden Kolleg:innen beklatschen muss. Klar, dabei sein ist alles – aber siegen ist halt dann doch noch ein Stückerl cooler. Doch egal, wer diesmal am nächsten Tag als "Verlierer des Abends" gelten wird, diese Filme stehen mit ihrem Schicksal nicht alleine da. Denn wie auch bei den Schauspieler:innen selbst gibt es in der Oscars-Historie viele Filme, die zwar viele Nominierungen erhielten, aber in keiner Kategorie den Sieg davontragen konnten.

Hier sind die Filme mit den meisten Oscar-Nominierungen, aber null Oscars: