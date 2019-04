"Game of Thrones": Schauspieler blicken in Featurettes zurück

"Game of Thrones" startet am kommenden Sonntag in die letzte Staffel. In sechs (statt wie bisher zehn) Episoden wird die Geschichte der Fantasieserie auf Basis der Bücher von George R. R. Martin zu einem epischen Abschluss gebracht. Damit geht auch ein TV-Phänomen zu ende, das 2011 begann und einen enormen Serien-Boom ausgelöst hat. Der US-Sender HBO hat nun eine Serie von Featurettes veröffentlicht, in denen die Schauspieler von den besten Momenten der letzten 8 Jahre erzählen – freilich ohne dabei viel über die finale Staffel zu verraten.